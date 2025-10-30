Capcana frecventă a managerilor

Autor: Luiza Rotariu - People Leader
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 19:25
Capcana frecventă a managerilor

Urmez în prezent un curs de formare profesională, în care am norocul de a practica zi de zi, sub angajamentul dat anterior.

Într-una dintre sesiunile de practică, aveam de făcut un singur lucru, foarte simplu și la obiect: să tac timp de 8 minute.

În gândul meu era „super, abia aștept, mie îmi place liniștea”. Ei bine, când am pornit temporizatorul și am început să ascult, fără să scot vreun cuvânt, întreaga mea față s-a blocat, crispat, încruntat, mâinile mi s-au înlemnit, atât de tare mi-aș fi dorit să fi putut spune ceva.

Interesant cum totuși eu mă autocaracterizam diferit, înainte de acest exercițiu. Și l-am repetat, și l-am repetat, până am reușit cu adevărat să îmi fie confortabil să tac.

Și atunci am avut un declic – ani de zile, fiind manager, people leader și alte roluri din acestea care vin cu autoritatea, am asociat tăcerea cu „a nu ști despre ce e vorba”, în mintea mea era întipărită ideea că nu se poate să tac, că trebuie să zic ceva acolo care să îmi ateste prezența.

Și da, îmi e confortabil să întreb, dar oare la fel de confortabil să ascult?!

Și pentru că nu mi-am găsit răspunsul, am catalogat acest aspect drept defect profesional – că trebuie să știu în orice situație și să fiu capabilă să răspund, să preiau frâiele unei conversații atunci când nu merge bine.

Și recunosc, m-am găsit atrasă în această capcană ani de zile: să vorbesc.

Ce aș face diferit acum, și ce mi-am propus să fac în continuare, este să tac 😊, să întreb mai ancorat în povestea interlocutorului, să fiu atentă la context, la ritmul său și să nu îi stau în cale cu ideile mele.

Cine știe câte lucruri voi învăța de la persoana din fața mea?

De altfel, am făcut deja mici pași în această direcție și simt că dinamica dintre mine și cei cu care discut e mai mult în zona de autenticitate și mai puțin despre a sta în granițele rolului sau aparențelor frumoase.

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Leader, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

