Familie de români jefuită la o mânăstire în Thassos. Metoda prin care au rămas fără 450 de euro

Insula grecească Thassos rămâne în topul preferințelor turiștilor români, însă nu toate experiențele de acolo sunt pozitive.

Pățania a doi români, povestită pe Forum Thassos, le-a lăsat acestora un gust amar, dar și o gaură în buget de 450 de euro și 55 de ron. Iată ce s-a întâmplat:

"Am fost să vizităm Mănăstirea Mihail și Gavril, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos.

Acolo am constatat că în portofel nu mai aveam niciun ban! În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totală a fost de 450 euro și 55 RON.

Din păcate camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind să cred că au fost niște profesioniști. Precizez că au umblat și la mașina prietenilor noștri, posibil să vă citească cheile când încuiați.

Am vrut să avertizez pe toată lumea să fie cu ochii în patru, aveți mare grijă", a fost mesajul românilor prădați.

Conform unor opinii de pe forum, hoții acționează în următorul mod: stau la pândă și bruiază semnalul telecomenzii în momentul în care proprietarul închide, iar mașina rămâne deschisă.

De aceea se recomandă ca după închiderea din telecomandă, ușile mașinii să fie verificate manual pentru a se vedea dacă s-au închis.

