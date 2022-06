Ca urmare a bombardamentelor trupelor ruse, un incendiu de proporții a izbucnit la Mănăstirea Sviatohirsk Lavra din regiunea Donețk.

Patru persoane au fost ucise, iar alte patru rănite în urma atacului lansat de ruși asupra mănăstirii, relatează ziarele locale.

Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii, spune că Eparhia Donețk a Bisericii Ortodoxe ucrainene a confirmat că pe lângă călugări și călugărițe, în mănăstire se adăposteau aproximativ 300 de refugiați, între care persoane cu dizabilități și vârstnici și aproape 60 de copii, inclusiv nou-născuți.

Sâmbătă, 4 iunie, Biserica Ortodoxă Ucraineană a transmis într-un mesaj că flăcările au cuprins principalul altar al mănăstirii.

After russia's bombardment wooden All Saints Monastery of Svyatogorsk Lavra is on fire. It's affiliated w/ Moscow Patriarchate. On 30.05 russsia killed 4 monks here. Would Patriarch Kiril finally call president putin 2 end the war or would he continue blessing russia's army? pic.twitter.com/3HI3sjQnf4