ANPC a lansat Comandamentul Litoral: ”Gucci, Versace şi toate celelalte firme trebuie să se vândă sub o oarecare licenţă”

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a lansat marți, 2 iulie, trei centre de comandă, în trei stațiuni, care fac parte din Comandamentul Litoral 2024. Inspectorii ANPC vor asigura protecția românilor aflați în vacanță la mare până la finalul lunii august.

Potrivit vicepreşedintelui cu atribuţii de preşedinte al ANPC, Sebastian Hotca, comisari din ţară sunt detaşaţi pe litoral în cadrul comandamentului, în serii, până la sfârşitul ultimei luni a verii.

"Avem cele trei centre de comandă în Neptun, Eforie şi Mamaia, în fiecare avem câte o serie de cinci comisari, suplinită de comisarii de la CJPC Constanţa. Aceste serii vor fi săptămânale şi se vor desfăşura până la finalul lunii august", a declarat Hotca, într-o conferinţă de presă organizată la Năvodari.

El a mai spus că acţiunile de control ale comisarilor pentru Protecţia Consumatorilor au început de pe 1 iulie, fiind coordonate de reprezentanţi ai ANPC şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa.

Directorul General al ANPC, Paul Anghel, a afirmat că primele verificări în cadrul Comandamentului Litoral 20024 au fost făcute în staţiunea Costineşti.

"Ieri, în prima zi, am coborât cumva de la zona hotelului Forum din Costineşti, către zona de plajă. Nu am întâlnit probleme deosebite. (...) Am atras atenţia asupra acestor jucării aflate pe sistemul de alertă rapid al Uniunii Europene, jucării care pot fi verificate foarte uşor la achiziţie de către operatorul economic, dacă verifică acest site RAPEX, Safety Gate mai nou, le-am transmis aceste informaţii, am atras atenţia că Gucci, Versace şi toate celelalte firme trebuie să se vândă sub o oarecare licenţă. Am întâlnit şi situaţii de produse contrafăcute, s-au sigilat acestea, s-a luat legătura cu organele competente, respectiv Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa. Nu sunt probleme deosebite din perspectiva alimentaţiei publice şi a zonei de divertisment. Sunt în momentul acesta foarte mulţi copii aflaţi într-un campionat de baschet în zona Costineşti, totul este sub control, toate instituţiile statului sunt acolo şi noi sperăm să nu fie probleme deosebite şi ei să petreacă un timp minunat împreună cu părinţii şi antrenorii", a spus Anghel.

ANPC a organizat marţi, la Centrul de Afaceri Mamaia Nord - Năvodari, o conferinţă de presă cu prilejul lansării oficiale a Comandamentului Litoral 2024, cu participarea, pe lângă reprezentanţii ANPC, a ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea, precum şi a reprezentanţilor asociaţiilor şi patronatelor din turism.

