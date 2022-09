Efectele mâncatului pe timp de noapte: Probleme grave de sănătate pentru oamenii ce iau masa în acest interval

O echipă de oameni de știință conduși de Harvard Medical School din Boston, Statele Unite, care a realizat un studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a descoperit că mâncatul pe timp de noapte duce la creșterea riscului de depresie și anxietate cu 25-40%.

Experții au analizat atât oameni care mănâncă doar în timpul zilei, cât și persoane care fac acest lucru și ziua și noaptea. Acest ultim aspect este caracteristic celor care lucrează în schimburi, 20% din forța de muncă din societățile industriale, servicii spitalicești, fabrici și alte servicii esențiale, care au acest regim de muncă, potrivit Mirage News.

„Descoperirile noastre furnizează dovezi pentru momentul aportului de alimente ca o strategie nouă pentru a minimiza potențial vulnerabilitatea dispoziției la indivizii care se confruntă cu nealinierea circadiană, cum ar fi persoanele angajate în munca în schimburi, care se confruntă cu orele diferite de somn sau care suferă de tulburări de ritm circadian”, a spus corespondentul, autorul Frank Scheer, profesor de medicină din cadrul HMS.

Semnal de alarmă tras de studii americane: Anumite alimente produc cancer și moarte prematură VIDEO

Ads

Persoanele din schimburi experimentează adesea o aliniere greșită între ceasul circadian central al creierului și comportamentele zilnice, cum ar fi ciclurile de somn/trezire și post/mâncare.

S-a constatat că cei care mănâncă și noaptea prezintă un risc crescut cu 25 până la 40% mai mare de depresie și anxietate, față de persoanele care mănâncă doar ziua.

Echipa de medici a descoperit că ora mesei a afectat semnificativ nivelul de dispoziție al participanților la studiu. „Momentul mesei devine un aspect important al nutriției care poate influența sănătatea fizică.

Fenomen îngrozitor descoperit în lume. Un ingredient al vieții începe să dispară și produce extincția în masă

„Descoperirile noastre deschid ușa pentru o nouă strategie comportamentală de somn/circadian, care ar putea beneficia și de persoanele care se confruntă cu tulburări de sănătate mintală. Studiul nostru se adaugă la un număr tot mai mare de dovezi care constată că strategiile care optimizează somnul și ritmurile circadiene pot ajuta la promovarea sănătății mintale”, a spus Sarah Chellappa, co-autor al studiului.

Ads