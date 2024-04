Dacă ați avea doar 100 de lei pentru mâncare care să vă ajungă două săptămâni, ce ați cumpăra? "E un exercițiu pe care l-am făcut cam des în ultima vreme"

Prețurile în creștere și salariile care au stat pe loc în multe cazuri au fost o provocare pentru mulți români. Unii au fost forțați să renunțe la micile plăceri și să fie mult mai calculați pentru a se descurca cu banii de la un salariu la altul.

Subiectul este de interes sub diferite forme și în mediul online. Unii relatează ce metode folosesc, alții cer sfaturi.

Cineva a propus o situație ipotetică ce seamănă cu o problemă de matematică și cere soluții.

"Dacă ați avea doar 100 de lei pentru mâncare, care să vă ajungă două săptămâni, ce ați cumpăra?, a întrebat acesta pe Reddit.

Întrebarea a strâns aproape 200 de răspunsuri.

"10 kilograme de cartofi și 10 de orez”, spune cineva. O altă persoană face o listă cu alimentele cele mai ieftine: “Carbohidrați ieftini - paste, ovăz, ceva mere să mai simt fibre, pate cu pâine”.

Într-un alt comentariu, un utilizator al platformei face și un calcul cât ar costa alimentele esențiale: "Bun exercițiu! 2 kg fasole = 16 lei, 7 kg cartofi = 28 lei, 4 kg șprot congelat = 32 lei, 4 kg orez = 24 lei.”

Ads

"Aș fi pe fază la cupoane, oferte și altele"

Unii au menționat meniuri întregi.

“Aș urmări raioanele alea cu lucruri care expiră în câteva zile sau sunt reduse foarte mult. De exemplu am luat acum vreo două săptămâni niște ciuperci, erau 1.2 lei 500g... și nici măcar nu încercăm să mă încadrez în nu știu ce suma sau ceva, pur și simplu mi-au sărit în ochi (prima dată luasem la preț normal și apoi mi-au sărit alea în ochi). De multe ori găseșți lucruri okey acolo, care nu sunt degradate sau ceva (cazul menționat mai sus, arătău bine / erau în regulă). Plus aș fi pe faza la cupoane, oferte și altele (chestie pe care o fac deja).

Probabil aș lua ceva lapte (cutii din-alea Pilos sau K-Classic sau asemănător) + cereale / fulgi / ovăz ce găsesc sau e la preț mai rezonabil (pentru dimineață), niște pulpe superioare mici că să mă ducă mai multe zile făcute la cuptor, le-aș combină cu lucruri precum ciuperci, paste, piure sau cartofi natur, pilaf și / sau legume congelate. Aș face niște supă (aș folosi cartofi, o tăviță din-aia cu legume pentru supă, vreo bucățică de carne fiartă în ea - o bucățică de pulpă din cele menționate mai sus să-i dau niște grăsime, ceva tăiței ieftini, ceva condimente, 1 pătrunjel) - doar asta mă duce vreo 5 zile, deci pot face de 2 ori în perioada respectivă.

Ads

Aș mai lua niște magiun (e vreo 6.5 lei acum la Lidl cel Calinder), niște pâine (se găsește și pâine la preț rezonabil) - mâncat dimineață poate chiar și la alte mese ca un fel de deșert. Dacă mai rămân cumva bani ceva cașcaval Pilos / K-Classic sau ceva cu preț bun + un salam de mangalița (18.99 lei) de la Lidl - n-are aditivi / nitrit sau alte lucruri de genul, dacă nu, atunci fără. Mai merg și câteva ouă și mere / ce alte fructe aș prinde la preț bun (de exemplu portocale sau banane, au uneori preț micuț). Asta în funcție de ce oferte / cupoane prind în perioada respectivă.“

"Merg seara la cumpărături"

Într-un alt comentariu, o persoană vine cu o serie de sfaturi și de exemple, arătând cum reușește să economisească foarte mulți bani.

“Legat de bugetul tău, nu prea multe, cartofi, paste ieftine, fasole, dar vă dau niște sfaturi. La orice market se găsesc produse cu termen scurt de valabilitate, carne, cârnăciori brânzeturi etc. Am luat recent niște burgeri la vreo 11 lei kg, am luat 4 kg, le-am pus la congelator. Șnițele din piept de pui gata făcute cu 16 lei kg, totul cu peste 50-60% reducere. Eu doar așa mănânc. Și de obicei îmi iau mezeleuri și brânzeturi scumpe cu câte 60-70% că îmi permite bugetul la cât de puțin cheltui pe mâncare.

Ads

Merg seara la cumpărături cam la fiecare 2, 3 zile. Dar găsești în orice moment al zilei. Când e de musafiri, găsesc des vinuri mai premium care de la 40 lei sticla e 20 lei sau 36 la 18 etc. Nu neapărat că nu-mi permite bugetul, dar nu vreau să plătesc sumele astea exagerate ce se cer în ziua de azi când salariul e 400 de euro. Mereu orice cumpăr iau la ofertă. Am găsit sare, piper cu 70% reducere cu tot cu râșniță. Condimente iau brandul magazinului, la 100g și e muuult mai ieftin decât plicuri mici. Legume congelate tot când bagă oferte cu 30% sau mai mult. Pui întregi cu 50% reducere. Legume și fructe seara, când le bagă la ofertă. Fac o ciorbă de pericol, numai carne și proteine, mănânc zile din ea. Mai găsești produse din pește ce sunt ft scumpe la reducere cu 50% că nu se cumpără, dacă vrei ceva mai special.

Băuturi, tării cu 50% cu voucher, chivas la 70 lei sticla am luat, black label la 1 litru cu 98 lei etc, de pe net tot ce iau e la oferte și discounturi. De la Profi am luat recent lapte zuzu barista cu 3 lei litrul la ofertă, cafea Costa de la Supeco cu 10 lei, tot la Supeco vin alb 5 lei sticla la ofertă ce pe tot internetul e 23-28 lei, cola zero la sticlă de sticlă cu 1 leu 70. Și multe altele, că nu termin până mâine dacă scriu câte am cumpărat la oferte în tot timpul ăsta de când practic asta. Consumă mult timp chestia asta, dar trebuie să te și pricepi. Și eu mă mir cum de îmi cumpăr atâtea cu așa puțini bani.”

Ads

Un alt utilizator Reddit a identificat alimentele ieftine care îți permit să fii creativ în bucătărie. "E un exercițiu pe care l-am făcut cam des în ultima vreme.

În general dieta se bazează pe paste, orez și un minim de legume ca să nu turbez (cartofi, morcov, țelină, fasole și cam atât). Și ceapă și usturoi neapărat pentru gust. Am văzut că mai zicea cineva mai sus... astea două te salvează.

Eu urmăream reducerile din supermarketuri, am găsit recent ciuperci 500 g la 2,5 lei. Am luat vreo 2 kile și crede-mă că poți fi foarte creativ cu ciupercile.

La carne la reducere nu prea mă bag dar uneori măcar de miros, am mai găsit la reduceri la cate un fund de șuncă sau kaizer.

Și încă o chestie care pe mine m-a ajutat foarte mult, sfânta ciorbă/supă de legume de orice fel lungită la limită cât crezi tu că poți tu să suporți să o mănânci de slabă (fără gust) dar care să-ți umple stomacul cu ceva...

La pâine eu mă orientăm la vestita franzelă de 300g la 1,2 lei. Aia dacă nu o mănânci în prima zi se întărește repede, dar nu era problema că eu făceam crutoane și ajungea în ciorbă/supă oricum."

Ads

Cineva a identificat ingredientul ieftin care dă savoare oricărui preparat: ceapa. “De adăugat la ce e deja aici: o grămadă de ceapă. Nu sună wow, dar călită adaugă tone de gust la orice mâncare, ca să nu îți vină să îți iei zilele după a 14-a zi de cartofi cu orez.”

"Te ține aproape o săptămână. Depinde cât mănânci din ea"

“Nu sunt chiar în situația asta, având în vedere că mai am câte ceva prin frigider, și aș avea de unde să mai fac rost de bani dacă chiar mi-ar mai trebui. Eram curioasă mai mult. Mulțumesc pentru răspunsuri, îmi sunt utile, și sunt sigură că și altora care se află/ se vor afla în situații similare le va fi de ajutor. Nu fumez, mi-am cam dat toți banii pe un aparat foto și pe niște haine”, a scris autoarea postării.

Supa sau ciorba par să fie soluțiile de avarie atunci când bugetul pentru hrană nu este foarte consistent. “Assuming că apa, sarea și piperul nu intră la cost, aș cumpăra de la 1 kg de oase, spate și gâturi de pui la vreo 6 lei. 1 kg de ceapă, orice ceapă, 1 kg de morcovi, vreo 300 g de țelină apio, și un pliculeț de turmeric.

Cu astea, aș face o supă de pui, sau două. Cred că ieși sub 30 de lei, și dacă ai o oală destul de mare, te ține aproape o săptămâna. Depinde cât mănânci din ea.

Cu restul, probabil aș cumpăra vreo 2-3 conserve de fasole roșie, sau chiar și canolini. Oricare merge. 1-2 conserve de roșii tocate și dacă mi-au mai rămas legume, aș face niște chili, tot așa într-o oală mare. Și pui orice vrei acolo. Orice condiment ai. Niște boia, oregano, busuioc, pătrunjel, poate puțin mărar. 1-2 bucățele de ciocolată amăruie, niște oțet balsamic. Orice vrei și ai la dispoziție. Niciodată nu am o rețeta. Mereu folosesc ce-mi trece prin gând atunci."

"La final aș ieși mai slabă și mai bine hrănită decât cu dietă normală în care bag fast food"

Pentru cei mai puțin pretențioși, alimentele vrac ar putea fi soluția de avarie.

“1 kg de linte 10 lei, 1 conservă de lapte de cocos de la Lidl 7 lei, 4 cepe 2 lei, 1 plic de condiment garăm masala 5 lei. Calești condimentele și ceapă într-un pic de ulei, adaugi lintea și apă cât să fiarbă o ora la foc mărunt. La final de tot adaugi laptele de cocoș. Rețeta se numește Dal Makhani și e incredibil de gustoasă, nu doar sățioasă și plină de proteină. Dintr-un kg de linte uscată ies cel puțin 10 porții de mâncare, deci ai o masă pe zi asigurată. Pentru mic-dejun iaurt grecesc la găletușă + ovăz sunt o bază bună și ar fi cam 25 lei pe două săptămâni.

Mai rămân 50 lei, din care aș lua niște fructe de sezon pentru gustări și pus peste ovăz… deci încă 25 lei? De ultimii 25 aș lua poate niște cartofi și ouă pt a treia masă, deși aș preferă să renunț la ouă pt niște legume de sezon. Altă rețeta ar fi tot indian, un sos gen de butter chicken dar pus peste fasole verde / fasole la conservă. 3 lei cutia de pastă de tomate, 5 lei o mâna de caju, 3 lei niște garăm masala. Făcut sos din astea și pus peste fasole și servită cu orez - ies cam 6 porții la 2-3 lei bucată. Ar fi un challenge, dar la final aș ieși mai slabă și mai bine hrănită decât cu dietă normală în care bag fast food și carne.”

Sugestia dată de unul dintre internauți vizează produsele care nu poartă numele unui brand foarte cunoscut și care sunt aproape invariabil cu câțiva lei mai ieftine. În plus, legumele par a fi salvatoarele bugetului.

“Exact ce avea maică-ta în bucătărie, că nu reinventăm roată aici. Bine poate un pic că noi avem opțiuni mult mai bune în unele situații.

Orez, linte, fasole, cartofi - ca bază de mâncare.

Ceapă, usturoi că aromatice + morcov, țelină, pătrunjel rădăcină - pentru avansați.

Multe legume congelate - ideal dacă îs din pungi din alea fără branding, mazăre generică, ardei generic, porumb generic.

Per general sosurile vor fi albe cu bază de cremă de gătit, și pastă de roșii.

Cumpără proteină de la producător dacă ai ocazia, în special laptele și ouăle care au markup absurd în magazine.

Dacă nu ai ocazia integrează un shake proteic 1-2 pe zi, și mănâncă vegetarian în rest. Nu o să mori 2 săptămâni.“