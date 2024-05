Cel mai bun jucător din Premier League are doar 23 de ani. "Sunt extrem de mândru"

Mijlocaşul ofensiv englez Phil Foden a fost votat cel mai bun fotbalist al sezonului 2023-2023 în prima ligă a campionatului de fotbal al Angliei, la capătul celei mai bune campanii din cariera sa, în care a ajutat-o pe Manchester City să lupte pentru al patrulea său titlu consecutiv în Premier League, informează Reuters.

Foden (23 ani) a marcat 17 goluri şi a oferit opt pase decisive în 34 de meciuri de campionat în acest sezon, jucând în principal ca mijlocaş central, dar şi ca extremă, atunci când a fost nevoie.

El a înscris în total 25 de goluri şi a oferit 11 assist-uri, în toate competiţiile la care a participat alături de "cetăţeni".

Înaintea ultimei etape a sezonului, Manchester City este liderul clasamentului campionatului englez, cu un avans de două puncte faţă de Arsenal Londra. În cazul unui nou triumf al echipei sale, Foden va deveni cel mai tânăr jucător care a cucerit şase titluri în Premier League.

"Sunt extrem de mândru. Este o plăcere că am fost nominalizat alături de atât de mulţi alţi jucători extraordinari, care s-au bucurat de sezoane speciale. Am fost mulţumit de felul în care am jucat în acest sezon şi foarte mulţumit că am putut contribui cu goluri şi pase decisive pe tot parcursul sezonului", a declarat tânărul internaţional englez.

Phil Foden, care va împlini 24 de ani pe 28 mai, a ocupat primul loc în ancheta pentru cel mai bun fotbalist al sezonului, devansându-i pe Erling Haaland, Alexander Isak, Martin Odegaard, Cole Palmer, Declan Rice, Virgil van Dijk şi Ollie Watkins.

Este pentru al cincilea an consecutiv când trofeul revine unui jucător de la Manchester City, după ce anterior acesta a fost câştigat de Ruben Dias, Erling Haaland şi Kevin De Bruyne (de două ori).

La începutul acestei luni, Phil Foden a fost ales "Jucătorul Anului" de membrii Asociaţiei jurnaliştilor de fotbal din Anglia.