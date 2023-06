La succesul lui Manchester City din finala de la Istanbul a asistat și Sheikh Mansour, patronul echipei engleze. În apropierea acestuia s-a aflat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Manchester City, care a cucerit Cupa Cupelor în 1970, a devenit un club al elitei euoprene recent, după preluarea sa de un grup din Emiratele Arabe Unite (2008), condus de Sheikh Mansour. Până atunci, Manchester United vorbeau despre ei ca fiind vecinii gălăgioși și îi catalogau drept o glumă de echipă.

Nici în 2008, când a venit anunțul oficial al preluării clubului, nu mulți s-au încumetat să le dea vreo șansă, mai ales că cetățenii mai avuseseră o experiență neplăcută cu un bogătaș thailandez. Conturile acestuia au fost înghețate, iar salariile jucătorilor au rămas neplătite.

"Manchester City poate confirma că a fost semnat un memorandum de înțelegere între Abu Dhabi United Group și Manchester City FC", a fost comunicatul sec care a dat startul investițiilor.

Sheikh Mansour, fratele mai mic al celui care conduce de facto Emiratele Arabe Unite, și-a dat seama rapid de potențialul pe care îl are o investiție în Manchester City. Iar banii au început să curgă, chiar dacă rezultatele nu au apărut imediat. Dar au apărut.

"Cetăţenii" au dominat fotbalul din Albion în ultimii ani, cu cinci titluri câştigate în ultimii şase ani, iar trofeul Champions League a fost încununarea acestor eforturi, financiare şi sportive, atât pentru club, cât şi pentru managerul Pep Guardiola, care nu mai câştigase cea mai importantă competiţie intercluburi din 2011.

De când a preluat echipa, Sheikh Mansour a fost la două meciuri ale lui Manchester City: un 3-0 cu Liverpool în 2010 și aseară, la finala Ligii Campionilor. În spatele lui și-a găsit un loc și Răzvan Burleanu, președintele FRF.

