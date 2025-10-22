Dramă la Manchester City. A murit la 35 de ani, înaintea meciului din Liga Campionilor

Un suporter al echipei Manchester City a murit în Spania înaintea meciului de marţi cu Villarreal, din Liga Campionilor, relatează AP.

City a confirmat decesul lui Guy Bradshaw într-un mesaj postat pe reţelele de socializare, declarându-se „profund îndurerată”.

„Toată lumea de la club transmite condoleanţe familiei, prietenilor şi celorlalţi fani în aceste momente dificile”, a transmis City într-o postare pe X.

Cauza decesului nu a fost stabilită. Potrivit Manchester Evening News, Bradshaw călătorise la Benidorm înainte de meci şi a fost găsit de un prieten marţi dimineaţa devreme în apartamentul în care era cazat.

Jurnalul a relatat că familia lui Bradshaw, în vârstă de 35 de ani, a fost informată că nu există circumstanţe suspecte.

Omagiile au fost aduse de către colegii suporteri ai echipei City pe reţelele de socializare, iar o pagină GoFundMe a fost creată pentru a ajuta la acoperirea costurilor, inclusiv pentru repatrierea corpului său.

Până miercuri dimineaţă s-au strâns peste 17.000 de lire sterline (22.600 de dolari), cu una dintre donaţiile anonime fiind în valoare de 8.500 de lire sterline.

