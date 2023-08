Echipa engleză Manchester City s-a impus duminică, în deplasare, scor 2-1, în faţa formaţiei Sheffield United, într-un meci contând pentru etapa a treia din Premier League.

Erling Haaland a deschis scorul pentru campioana Angliei şi a Europei, în minutul 63, dintr-un assist al lui Jack Grealish, fază în urma căreia un fan al lui City a sărit în spatele norvegianului.

A fan jumped on Erling Haaland's back to celebrate with him 😬 pic.twitter.com/rB9ir2O4jX