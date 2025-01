Un incendiu a cuprins un chioşc din exteriorul stadionului Etihad, în timp ce fanii se adunau înainte de meciul de pe teren propriu al echipei Manchester City cu FC Bruges, din Liga Campionilor, relatează BBC.

Incendiul a izbucnit la chioşcul de lângă intrarea principală a stadionului cu puţin înainte de ora 18:00 GMT, în timp ce fanii se adunau pentru prezentarea pe scenă a noilor achiziţii ale clubului.

Evenimentul a fost întrerupt, iar zona a fost evacuată de stewarzi şi de personalul de securitate înainte ca pompierii să sosească şi să stingă rapid incendiul.

Nu se ştie încă dacă incendiul va afecta ora de începere a meciului, 20:00 GMT.

La ora 18:22 s-a anunţat că fanii pot intra în stadion, dar trei porţi de intrare din interiorul zonei izolate din cauza incendiului erau încă închise.

Într-un comunicat publicat imediat după ora 18:30 GMT, Greater Manchester Fire and Rescue Service a precizat că pompierii săi se află încă la faţa locului şi că "în prezent atenuează orice focare şi fac zona sigură".

Prezentarea începuse deja când a izbucnit incendiul, iar jucătoarele Rebecca Knaak şi Aemu Oyama se aflau pe scenă în acel moment. Jucătorii Omar Marmoush, Vitor Reis şi Abdukodir Khusanov urmau să ajungă pe scenă.

Fire at one of the fast food stands outside the Etihad ahead of ⁦@ManCity⁩’s must win Champions League game. Front of the stadium is being evacuated. pic.twitter.com/zDyZcq4h6F