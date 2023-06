Mort de beat! Fotbalistul de la Manchester City care a avut nevoie de un scaun cu rotile pentru că nu se mai ținea pe picioare

Din momentul în care arbitrul Szymon Marciniak a pus punct finalei Ligii Campionilor ditnre Manchester City și Inter Milano, fotbaliștii echipei engleze au dat drumul petrecerii.

Sărbătoarea a început chiar din vestiare, iar primul care și-a deschis o bere a fost internaționalul englez Jack Grealish.

De la Istanbul, câțiva jucători de la Manchester City au dat o fugă până în Ibiza, unde au petrecut cu tone de băutură.

The Sun scrie că, în momentul în care a iesit din hotel, Jack Grealish a fost ținut pe picioare de colegul lui mai rezistent, Kyle Walker.

Însă la un moment dat lui i s-a oferit un scaun cu rotile pentru că nu se putea deplasa.

Fotbalistul lui City și-a revenit pentru parada care a avut loc la Manchester, de unde a pelcat, bineînțeles, spre un club.

Jack Grealish had to be held up by Kyle Walker as he left their hotel in Ibiza on Monday morning, before being offered a wheelchair by staff at the airport.

📸 Splash, @SunSport pic.twitter.com/Sd2yM1Zk1d