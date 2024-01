Șase jucători de la Manchester City în echipa ideală a anului 2023

Manchester City are cel mai scump lot din lume FOTO facebook

Echipa FIFPro a anului 2023 a fost anunţată, luni seară, la Gala FIFA The Best, care are loc la Londra.

Primul 11 FIFPro al anului este următorul: Thibaut Courtois - John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias - Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne - Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius Jr.

Tot la Londra, Pep Guardiola a fost desemnat antrenorul anului.