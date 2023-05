Haaland l-a enervat teribil pe Guardiola: de ce s-a supărat antrenorul pe cel mai bun marcator din Premier League VIDEO

Manchester City s-a distanțat la patru puncte de Arsenal în fruntea Premier League, după victoria pe teren propriu, 2-1 în fața lui Leeds.

City a condus încă de la pauză cu 2-0 după dubla lui Gundogan (minutele 19 și 27). În partea a doua, cetățenii au ridicat piciorul de pe accelarație și au ratat un penalty prin același Gundogan (84). La faza imediat următoare, Leeds a redus din diferență prin Rodrigo (85).

Guardiola a fost extrem de nervos pentru că Haaland a fost prea generos și l-a lăsat pe Gundogan să bată penalty-ul. "Tu trebuia să-l bați!", i-a strigat antrenorul atacantului norvegian, care a ratat ocazia de a-și îmbunătăți recordul de goluri marcate într-un sezon de Premier League.

🚨🚨| Guardiola seems to be telling a player ‘you have to take it’.

pic.twitter.com/Xw7p8zIgN4