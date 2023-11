Două mesaje puternice au brăzdat cerul la meciul dintre Manchester City și Liverpool: cui îi erau adresate

Un banner pe care scria "Premier League = Coruptă" a fost purtat de un avion în semn de protest în zona de deasupra stadionului Etihad sâmbătă, în timpul meciului dintre Manchester City şi Liverpool (1-1), relatează Reuters.

Grupul de suporteri Everton 1878s a postat pe Twitter o înregistrare video cu bannerul înainte ca avionul să îşi ia zborul. Bannerul a fost fluturat după ce clubul din Merseyside a primit săptămâna trecută o penalizare de 10 puncte pentru că a încălcat regulile de rentabilitate şi sustenabilitate din Premier League.

Sancţiunea a făcut ca echipa să coboare de pe locul 14 în clasament şi să intre în zona retrogradării, decizie care a zguduit campionatul. City se confruntă cu 115 acuzaţii pentru încălcarea regulilor financiare ale ligii.

Bannerul, care a trecut peste stadion în a doua repriză, a fost al doilea afişat pe cerul de deasupra arenei în timpul meciului.

Anterior, un avion a zburat cu un banner al grupului pentru drepturile omului Amnesty International pe care scria "EAU: Eliberaţi-l pe Ahmed Mansoor".

🚨BREAKING: We’ve just flown a plane over the Manchester City game with a message for their owners:

Free Ahmed Mansoor.#MCILIV pic.twitter.com/vrKxMzQaFQ