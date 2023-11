S-a terminat supermeciul dintre Manchester City și Liverpool: Haaland și-a făcut din nou datoria, dar n-a fost de ajuns

Manchester City a terminat la egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Liverpool, într-un meci din etapa a 13-a a campionatului Angliei.

City a deschis scorul prin Haaland, în minutul 27, iar pentru Liverpool a egalat Trent Alexander-Arnold, în minutul 80.

Haaland a ajuns la un total de 50 de goluri în Premier League în doar 48 de meciuri.

Partidele Burnley – West Ham, Luton – Crystal Palace, Newcastle – Chelsea, Nottingham Forest – Brighton, Sheffield United – Bournemouth şi Brentford – Arsenal au loc tot sâmbătă.

Duminică se vor disputa meciurile Tottenham – Aston Villa şi Everton – Manchesterr United, iar luni este programată confruntarea Fulham – Wolverhampton.

Manchester City este lider în clasament, cu 29 de puncte, iar Liverpool este pe doi, cu 28 de puncte.

An incredible record! ✨@ErlingHaaland brings up 50 @premierleague goals in just 48 games 🤯#ManCity pic.twitter.com/YRcmJPzQMk