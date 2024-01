Meci magnific în Premier League, cu gol decisiv marcat în prelungiri VIDEO

Formaţia Manchester City a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Newcastle, într-un meci din etapa a 21-a a campionatului Angliei, în care Kevin De Bruyne a avut un rol decisiv. De Bruyne a revenit pe teren săptămâna trecută după cinci luni de pauză.

City a deschis scorul prin Bernardo Silva, în minutul 26, iar apoi a fost egalată şi chiar condusă după golurile marcate pentru gazde de Isak ’35 şi Godon ’37.

Pe final însă a intrat în scenă De Bruyne, care a egalat pentru City în minutul 74 şi a pasat decisiv la golul care a adus cele trei puncte, în minutul 90+1, pentru Bobb.

Manchester City ocupă locul 2 în clasament, cu 43 de puncte, în timp ce Newcastle este pe 10, cu 29 de puncte. Lider este Liverpool, care are 45 de puncte.

Trailing in the match and in need of some inspiration from the bench?

Enter, Kevin De Bruyne.

🎥 @ManCity pic.twitter.com/z2y6Lkh6Wh