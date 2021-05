S-a incheiat sezonul in Premier League. O echipa a prins in ultimele minute prezenta in Liga Campionilor

A marcat: Sadio Mane '36 si '74.Cu o serie de cinci victorii consecutive, opt succese in ultimele zece partide, Liverpool a ajuns pe locul 3 al clasamentului, cu 69 de puncte, dupa echipele din Manchester, City, 86 de puncte, si United, 74. Chelsea , locul 4, cu 67 de puncte, a fost foarte aproape sa piarda locul de Liga Campionilor, dupa ce a fost insvinsa, scor 2-1, de Aston Villa, in deplasare (Traore '43, El Ghazi '52 / Chilwell '70).Marea perdanta a acestei etape este Leicester. Aflata in majoritatea timpului pe locuri de LC, Leicester a fost invinsa, duminica, acasa, scor 4-2, de Tottenham (Vardy '18, '52 / Kane '41, Schmeichel '76 - a, Bale '87, '90+6). Daca ar fi castigat, echipa lui Brendan Rodgers ar fi jucat in Liga Campionilor, de pe locul 4. Asa, Leicester trebuie sa se multumeasca numai cu locul 5, de Liga Europa, cu 66 de puncte. Manchester City a terminat campionatul in stil de mare campioana, 5-0, acasa, cu Everton (De Bruyne '11, Gabriel Jesus '14, Foden '53, Aguero '71, '76). Guardiola l-a trimis pe teren pe Sergio Aguero in minutul 65, in locul lui Mahrez, si argentinianul a marcat doua goluri la ultima lui aparitie in tricoul "cetatenilor". El va parasi echipa la finalul acestui sezon, probabil pentru Barcelona Si Manchester United a terminat campionatul cu o victorie, scor 2-1, in depalasare, cu Wolverhampton (Semedo '39 / Elanga '13, Mata '45+4 - p).In Liga Europa mai merge si West Ham United (scor 3-0, acasa, cu Southampton), de pe locul 6, cu 65 de puncte. Tottenham, locul 7, 62 de puncte, va evolua in Conference League.Arsenal a incheiat unul dintre cele mai slabe sezoane din istorie pe locul 8, cu 61 de puncte. "Tunarii" au invins in ultima etapa, acasa, pe Brighton, scor 2-0.