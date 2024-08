Anunt surprinzator facut de antrenorul campioanei Angliei

Managerul lui Manchester City, Manuel Pellegrini, a surprins printr-o declaratie legata de viitorul sezon competitional, spunand ca nu are ca obiectiv castigarea unui trofeu.

Pellegrini a negat astfel informatia conform careia la Manchester City ar exista obiectivul de castigare a cinci trofee in tot atatia ani, scrie Goal.

Directorul executiv al echipei, Ferran Sorano, a dezvaluit anul trecut ca formatia sa are ca tinta castigarea unei competitii majore in fiecare sezon, fie ca e vorba de Liga Campionilor, campionatul Angliei sau Cupa Ligii engleze, totul pana in 2018.

Sezonul viitor va fi mult mai greu pentru campioana actuala din Premier League, caci Manchester United, Arsenal si Chelsea s-au intarit mult in aceasta vara: "De fiecare data cand sunt intr-o competitie vreau sa o castig. Dar pentru mine nu e important sa castigam cinci trofee in cinci ani.", a declarat tehnicianul din Chile.

El a adaugat faptul ca vrea sa ajunga cat mai departe in fiecare competitie in care formatia sa va fi implicata, exact asa cum s-a intamplat si in sezonul 2013-2014.

