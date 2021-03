Budapesta, centrul fotbalului in Champions League. Ce meci se mai joaca in capitala Ungariei

Mutarea meciului de la Manchester a fost luata in urma masurilor stabilite de guvernul german in legatura cu calatorii care provin din Regatul Unit, unde circula o varianta mai contagioasa a coronavirusului. La intoarcerea de la Manchester, jucatorii clubului german ar fi trebuit sa respecte o perioada de izolare.Si prima mansa a avut loc in capitala Ungariei, partida castigata cu 2-0 de City. De asemenea, Budapesta va gazdui, miercuri seara, returul dintre Liverpool si Leipzig, dupa ce si turul a avut loc pe aceeasi arena.O alta partida din mansa I a optimilor, Atletico Madrid Chelsea , scor 0-1, a avut loc la Bucuresti, la 23 februarie, din cauza resgtrictiilor impuse de Spania cetatenilor care calatoresc din Marea Britanie.Intalnirea retur figureaza pe Stamford Bridge, pe site-ul UEFA.CITESTE SI: