Claudio Bravo, de la Manchester City la Betis Sevilla

Bravo, 37 de ani, a venit in Spania liber de contract, dupa expirarea intelegerii cu Manchester City . Pentru formatia engleza, la care a ajuns in vara anului 2016, el a aparat 29 de meciuri in Premier League , 61 in totate competitiile. Bravo a fost in ultima perioada rezerva titularului Ederson.In cariera lui, goalkeeper-ul a mai evoluat la Colo, Real Sociedad si FC Barvo ocupa locul 2 in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe selectii la nationala chiliana. El a jucat 123 de partide pentru tara sa, in timp ce Alexis Sanchez a strans 132.