Fanii dinamovisti strang fonduri pentru finantarea unui film despre coregrafia "Doar Dinamo Bucuresti" la meciul Steaua - Manchester City, din 2016

noastra intr-un film artistic care va revolutiona lumea celor ce stiu sa-si traiasca pasiunea si s-o ridice la statutul de arta.



Un film despre tine, despre noi, despre creativitatea noastra care a devenit scenariu de film. Esti parte din povestea ce va fi ecranizata. Si mai mult decat atat, esti printre cei care pun umarul la realizarea acestui proiect: Banii din vanzarea biletelor vor intra in bugetul pentru producerea filmului.



Prima oara a fost gratis. Acum e ...aproape gratis: doar 5 lei biletul.



Rezerva-ti locurile alaturi de cainii tai, aseaza-te comod intr-unul dintre sectoarele Arenei si ia parte la un eveniment unic: Lansarea proiectului cinematografic "PRIMA OARA-I GRATIS" (FIRST TIME IS FREE).

Un film artistic de lung metraj care explica in detaliu povestea celei mai cunoscute coregrafii din lume.



O poveste despre pasiune si inteligenta pe de-o parte, despre aroganta si superficialitate, pe de alta.



Pandemie sau nu, haideti sa umplem nu doar o sala de cinema, ci intreaga Arena Nationala pentru un meci de FIFA 20, intre Dinamo EA Sports si Manchester City. Teaser-ul filmului va fi prezentat in deschiderea meciului.



Ziua vizionarii o stabilim impreuna. Povestea despre geneza acestui film va fi dezvaluita ochilor in ziua in care Arena Nationala va fi sold-out.



HAIDETI SA MAI DOBORAM UN RECORD: O Arena de 55.000 de locuri SOLD-OUT", se arata in comunicatul Peluzei Catalin Haldan.



La inceputul jocului de pe Arena Nationala, din prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, editia 2016/2017, Steaua - City, scor 0-5, suporterii stelisti au primit veste si au format o coregrafie pusa la cale de fanii dinamovisti, pe toata tribuna a doua fiind scris mesajul "Doar Dinamo Bucuresti". In minutul 10, spectatorii au fost rugati de crainicul stadionului sa dea jos vestele.



Filmul va fi regizat de Laviniu Lazar si va avea premiera in august 2021.Fanii organizeaza un meci virtual, Dinamo - Manchester City, cu bilete de cinci lei, iar banii obtinuti vor intra in productia filmului."Sunt unele momente in urma carora totul se schimba. Si noi si lumea si viziunea lumii despre noi.Acestea sunt clipele care devin amintiri si apoi istorie. Acestea sunt momentele de povestit celor ce vin dupa noi.16 August 2016 a fost un astfel de moment. Dupa acea seara uluitoare, nimic n-a mai fost la fel.Iar acum, Coregrafia "Doar Dinamo Bucuresti", in toata splendoarea ei, va ajunge pe marile ecrane din lumea intreaga!Am fost asaltati de oameni din presa care au vrut sa afle cum a fost posibil, cum s-a intamplat, cine sunt cei care au gandit marea diversiune. Am pastrat tacerea si am cautat omul care sa poata pune pe pelicula povestea DDB in toate detaliile facerii.Si l-am gasit: Regizorul Laviniu Lazar a transformat