Seicii cauta inlocuitor pentru Guardiola la City. Pochettino si Nagelsmann, cele mai vehiculate nume

Potrivit Daily Mail, daca antrenorul de 49 de ani decide sa plece, conducatorii de la Manchester City au in vedere doi tehnicieni: Mauricio Pochettino si Julian Nagelsmann.Pochettino are 48 de ani si este liber de contract, dupa plecarea de la Tottenham Hotspur In varsta de 33 de ani, Julian Nagelsmann este in prezent antrenor la Leipzig, formatie alaturi de care a reusit sa ajunga pana in semifinalele Ligii Campionilor.