Salariu astronomic pentru Guardiola la Manchester City. Cat va castiga spaniolul in urmatorii anii

Spaniolul si-a prelungit contractul cu echipa engleza, unde va avea un salariu urias.Castigul lui Guardiola va creste de la 17 milioane euro anual, cat ia in prezent, pana la 22 milioane euro.Si bonusul pe care il va lua antrenorul in cazul in care va castiga Champions League va fi unul pe masura. 10 milioane de euro va castiga ibericul daca va aduce cel mai important trofeu la Manchester.In plus, daca Guardiola isi va duce contractul pana la final, mai exact pana in sezonul 2022-2023, va mai primi "un mic" bonus, de 22 milioane de euro,Cifrele sunt foarte mari, mai ales daca tinem cont ca in sezonul actual, Mancheste City este pe locul 10 in Premier League si ca in cei patru ani petrecuti in Anglia, spaniolul nu a reusit sa castige deloc Champions League.