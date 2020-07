Manchester City afla, luni, daca va fi exclusa doi ani din cupele europene

Forul de la Lausanne a anuntat ca decizia va aparea intr-un comunicat publicat pe site-ul sau oficial la ora locala 10.30.TAS a analizat in iunie, timp de trei zile, prin videoconferinta, apelul clubului englez dupa excluderea de catre UEFA din cupele europene pentru nerespectarea fair-play-ului financiar.La 14 februarie, UEFA a anuntat ca gruparea Manchester City a fost amendata cu 30 de milioane de euro si exclusa din cupele europene doua sezoane pentru incalcari grave ale regulamentelor legate de licentierea cluburilor si de fair play-ul financiar. Manchester City ar fi exagerat cand a declarat veniturile din sponsorizari si informatiile declarate la UEFA in perioada 2012-2016. In plus, camera decizionala a Corpului de Control financiar al Cluburilor a precizat ca gruparea nu a cooperat in ancheta.