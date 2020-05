"Noul Messi" din Argentina poate ajunge la Manchester City pe 30 de milioane de euro (Video)

Ziare.

Thiago Almada de la Velez Sarsfield se afla acum aproape de transferul carierei, la campioana en-titre a Angliei Manchester City. Conform cotidianului britanic The Sun, Almada ar fi aproape de o intelegere cu "cetatenii".Fotbalistul care a "rupt norii" deja in Argentina a fost urmarit si de Pep Guardiola, un om care se deplaseaza destul de rar pentru a vedea la lucru fotbalisti.City ar fi inceput deja tratativele cu cei de la Velez, iar "noul Messi" ar putea ajunge in Premier League pentru suma de 30 de milioane de euro. PSG si United s-au aratat si ele dispuse sa-si arate interesul pentru tanarul sud-american.Almada are doar 19 ani si este cotat la 18 milioane de euro. A marcat pana acum in acest sezon 5 goluri si a oferit doua pase de gol.Iata pe acest link o selectie VIDEO cu cele mai reusite faze facute pana acum de pustiul Almada.