Ce a spus Guardiola dupa victoria fantastica cu PSG din semifinalele Ligii Campionilor

"Trebuie sa fii agresiv impotriva acestor vedete, nu ai de ales, altfel este prea greu. In a doua repriza, fiind mai agresivi, am gasit solutii. Jucatorii au fost calmi dupa victorie, fara emotii inutile, orice se poate intampla in mansa a doua. Ne vom confrunta cu Crystal Palace in campionat inainte de a juca din nou cu PSG.Nu am pierdut mingea in prima repriza, dar nu am fost suficient de agresivi cu mingea, a fost mai bine in a doua repriza. Si de aceea am jucat mai bine, datorita agresivitatii noastre cu si fara minge. In tur, cand pierzi, este foarte complicat. Am vorbit despre identitatea noastra, lucruri marunte. Am fost in orice caz foarte agresivi fara minge, am jucat mereu mai sus. Si daca ne aparam bine, atacam mai bine. Totul este conectat. Speram ca ne putem face jocul in retur. Stiu ca nu este usor, jucam impotriva unei echipe care a marcat patru goluri la Barcelona , trei la Munchen. Au jucatori de calitate.Cand incepi acest gen de meci, iti iei repere, esti atent, ai presiunea finalei. Dar trebuie sa o accepti. Daca pierdem, pierdem. Dar trebuie sa ne facem jocul. Felicit modul in care echipa s-a adaptat. Nu este niciodata usor sa revii asa cand nu joci bine. PSG poate schimba, strategia, jucatorii.Odata ce se apropie de suprafata noastra, simtim ca pot fi foarte buni. Dar jucatorii mei stiu ce sa faca. (...) Ar fi un vis pentru club sa ajunga la finala. Dar intrebarea este daca vom putea face ceea ce am facut 65 de minute. Daca jucam cu mentalitatea noastra, nu vom avea nicio problema", a declarat Guardiola, in conferinta de presa organizata dupa meci, potrivit lefigaro.fr.Manchester City a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa PSG, in mansa I a semifinalelor Ligii Campionilor. Idrissa Gueye (PSG) a fost eliminat, in minutul 77, cu cartonas rosu direct, pentru un fault dur asupra lui Gundogan.Au marcat: Marquinhos '15 / De Bruyne '64, Mahrez '71.Partida retur va avea loc la 4 mai.In cealalta semifinala, disputata marti, Real Madrid a remizat, pe teren propriu, cu Chelsea , scor 1-1. Returul acestei intalniri va fi la 5 mai.Finala este programata la 29 mai, la Istanbul, pe Stadionul Olimpic Ataturk.