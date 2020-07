Reactii dupa decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv in favoarea lui City: " TAS nu se ridica la standarde"

"Trebuie sa reevaluam daca TAS este organismul adecvat la care sa facem apel cu privire la decizii institutionale din fotbal. Elvetia este o tara cu o mare istorie a arbitrajului, dar TAS nu se ridica la standarde", a declarat Tebas, potrivit dailymail.co.uk.Si alte cluburi , intre care PSG si AC Milan , au avut castig de cauza la TAS, cand au fost sanctionate de UEFA pentru nerespecarea fair-play-ului financiar.TAS este un organism international, independent, infiintat in 1984, care solutioneaza litigiile legate de sport prin arbitraj. Sediul sau central se afla la Lausanne, in Elvetia, iar organismul s-a ocupat de o serie de cazuri importante in ultimii ani, nu numai din fotbal, ci din toata lumea sportului.Tebas a fost un fervent contestatar al gruparilor finantate cu petro-dolari, cum sunt PSG si Manchester City, pe care le acuza ca obtin un avantaj competitiv in fata cluburilor spaniole, pentru ca nu respecta fair-play-ul financiar.Mai multi specialisti considera ca decizia anuntata luni de TAS reprezinta sfarsitul regulamentului fair-play-ului financiar.Fair-play-ul financiar a fost pus in practica de UEFA la inceputul anului 2010 si presupune ca gruparile care evolueaza in competitiile europene sa nu cheltuiasca mai mult decat castiga si sa nu inregistreze un deficit cumulat mai mare de 30 de milioane de euro in ultimii trei ani.Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anuntat, luni, anularea deciziei UEFA, care a suspendat clubul englez pentru doi ani din competitiile europene, pentru incalcarea regulilor fair-play-ului financiar.City va trebui sa plateasca insa o amenda de zece milioane de euro."Cetatenii", locul 2 in Premier League , vor putea, astfel, evolua in sezonul viitor al Ligii Campionilor.Neparticiparea in Liga Campionilor ar fi insemnat pentru City pierderi de peste 100 de milioane de euro.La 14 februarie, UEFA a anuntat ca gruparea Manchester City a fost amendata cu 30 de milioane de euro si exclusa din cupele europene doua sezoane pentru incalcari grave ale regulamentelor legate de licentierea cluburilor si de fair play-ul financiar.Manchester City ar fi exagerat cand a declarat veniturile din sponsorizari si informatiile declarate la UEFA, in perioada 2012-2016. In plus, camera decizionala a Corpului de Control financiar al Cluburilor a precizat ca gruparea nu a cooperat in ancheta.