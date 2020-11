Mourinho este lider in Anglia, dupa ce l-a batut pe Guardiola in derby-ul etapei. Manchester City, doar pe locul 10 in clasament

Golurile au fost marcate de Son '5 si Lo Celso '65.Tot sambata, Aston Villa a pierdut cu 1-2 confruntarea de acasa cu Brighton. Au marcat Konsa '47 pentru gazde si Welbeck '12 si March '56 pentru oaspeti. In minutul 90+1, de la Brighton a fost eliminat Lamptey.Dupa 8 etape, Manchester City este doar pe locul 10 in Anglia, cu 12 puncte.Tottenham este lider in Premier League , cu 20 de puncte.