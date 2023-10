Trupa lui Guardiola a fost umilita in Premier League de campioana en-titre

Campioana en-titre din Anglia, Leicester, i-a administrat o lectie de fotbal lui Pep Guardiola si echipei sale, Manchester City, scorul din aceasta sambata seara fiind 4-2.

La doar cateva zile dupa ce ea insasi a fost umilita in Champions League, scor 0-5 in deplasarea de la FC Porto, campioana Angliei si-a revenit perfect si in minutul 5 avea deja 2-0!

Vardy si King au marcat pentru gazde, care au mai reusit sa mai puncteze prin acelasi Vardy in minutul 20. Un neverosimil 4-0 s-a facut in minutul 78, cand Vardy reusea o tripla de mare efect.

Cele doua goluri de onoare ale cetatenilor au fost bifate de Kolarov si Nolito.

In clasament, Leicester a urcat pe 14 cu 16 puncte, in timp ce City este pe 4, la 4 puncte de noul lider Arsenal, care sambata a castigat cu 3-1 fata celor de la Stoke.

Chelsea are tot 34 de puncte ca si Arsenal, dar are si un meci in minus.

