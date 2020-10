OFICIAL Dinamo a transferat un jucator de la Manchester City

"Manchester City si Dinamo Bucuresti au ajuns la un acord luni seara pentru transferul definitiv al mijlocasului spaniol Aleix Garcia Serrano (23 de ani) la clubul din Stefan cel Mare.Transferat de la Villarreal CF la Manchester City in vara anului 2015, Aleix Garcia Serrano a evoluat in cariera pentru Manchester City U23, Manchester City si apoi, sub forma de imprumut, pentru Girona (Spania) si Mouscron (Belgia).Bine ai venit la Dinamo Bucuresti, Aleix Garcia Serrano", a anuntat clubul dinamovist pe facebook.Spaniolul a jucat in 9 meciuri pentru Manchester City, 4 in Premier League , 3 in Cupa Angliei si 2 in Cupa Ligii. A marcat chiar si un gol pentru echipa lui Guardiola, intr-un meci cu Swansea, din Cupa Ligii Angliei.Pe langa Garcia, Dinamo l-a mai prezentat si pe Abdoulaye Ba, un fundas senegalez de 29 de ani, care a jucat ultima data la Rayo Vallecano, in liga a doua din Spania.