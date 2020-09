Rasturnare de situatie in cazul transferului lui Messi? "Sunt 90 la suta sanse sa ramana la Barcelona"

Discutiile de miercuri dintre sefii Barcelonei si impresarul si tatal fotbalistului, Jorge Messi, n-au ajuns la nici un rezultat, astfel ca o intelegere amiabila intre parti pare exclusa in acest moment. Sub contract pana in vara lui 2021, Messi si-ar fi dorit sa fie lasat sa plece liber, dar conducatorii Barcei se agata in continuare de clauza de reziliere de 700 de milioane de euro.Pentru a nu risca o sanctiune din partea FIFA in cazul in care rupe unilateral contractul, Leo Messi ia in calcul sa renunte la transferul la Mancehester City, cel putin pentru un an, atunci cand nu va mai avea nici o obligatie fata de clubul catalan. De altfel, in tara sa natala, au aparut informatii clare in acest sens. "Sunt 90 la suta sanse ca Messi sa ramana la Barcelona", a mentionat unul dintre jurnalistii care a reusit sa afle informatii din interiorul cazului.