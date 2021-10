Mesajul care a schimbat soarta meciului Manchester United - Atalanta! Ce i s-a transmis lui Ronaldo

Antrenorul echipei Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, le-a transmis jucătorilor săi la pauză că este suficient să marcheze o dată şi apoi vor putea întoarce scorul de 0-2 în meciul cu Atalanta, din Liga Campionilor.

"Consider că am jucat bine în prima repriză, dar din două ocazii împotriva noastră am primit două goluri, asta nu trebuie să se mai întâmple. Jucătorii nu au încetat niciodată să creadă în victorie, au încercat mereu totul. (n.r. - despre Ronaldo)

Este foarte bun în faţa porţii şi, dacă cineva vrea să-l critice pentru efortul său sau pentru atitudinea lui, să urmărească acest meci, cum a alergat peste tot. (n.r. - despre ce le-a spus jucătorilor la pauză) Marcaţi următorul gol şi vom câştiga jocul. Atâta timp cât nu mai primim un alt gol, am fost destul de sigur că vom câştiga. Ne-am creat ocazii şi ne lipsea doar concretizarea lor", a declarat Solskjaer, potrivit AFP.

De partea cealaltă, antrenorul Atalantei, Gian Piero Gasperini, spune că echipa lui a cedat fizic în repriza a doua.

"Am jucat foarte bine în prima repriză, nu însă şi în a doua. Am avut probleme la mingile înalte. Jucătorii au evoluat la un nivel foarte înalt, dar nu este uşor să joci aici, împotriva lui Manchester United.

Au trimis pe teren numeroşi atacanţi. Am făcut tot posibilul să rezistăm, dar când sunt atât de mulţi atacanţi, e inevitabil ca ei să creeze ocazii şi aşa s-a întâmplat. Ne-am înclinat, fără îndoială, din punct de vedere atletic, eram supuşi unei presiuni foarte mari. Dacă am fi concretizat ocazia noastră de a face 3-1, asta ar fi schimbat lucrurile", a declarat Gasperini.

Manchester United a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (0-2), echipa Atalanta, în etapa a IV-a a Grupei F a Ligii Campionilor.

Au marcat: Rashford ’53, Maguire ’75, Ronaldo ’81 / Pasalic ’15, Demiral ‘29.