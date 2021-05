Barack Obama, videoconferinta incantatoare cu un fotbalist de la Manchester United. Marcus Rashford: Stau in bucataria mea si discut cu Presedintele Obama. E destul de bizar

Invitat la intalnire pentru gesturile caritabile pe care le face in cadrul comunitatii din care face parte, Rashford a ramas placut impresionat de Obama."E destul de bizar, nu? Stau in bucataria mea din Manchester si discut cu Presedintele Obama. Am simtit imediat o conexiune.Am realizat cat de similare sunt experientele noastre din copilarie si cum au contribuit la conturarea oamenilor pe care ii vedeti astazi. Adversitatea, obstacolele si toate celelalte... Chiar m-am bucurat de fiecare minut. Cand Presedintele Obama vorbeste, tot ce iti doresti e sa asculti cu atentie", a spus Marcus Rashford, conform skysports. Si fostul presedinte SUA s-a declarat incantat de intalnirea pe care a avut-o cu fotbalistul lui Manchester United "Am intalnit o multime de tineri, inclusiv Marcus, care au facut mult mai mult decat facusem eu la 23 de ani. Ei reusesc sa produca schimbari, sa miste lucrurile in comunitate", a spus Barack ObamaRashford a fost atacat dur de fanii lui Manchester United, dupa ce englezii au pierdut finala Europa League, la penalty-uri.