Haaland, goluri pe banda rulanta in Champions League. Ce au facut Manchester United si PSG

Rezultatele inregistrate in meicurile de marti sunt urmatoareleGrupa E FC Krasnodar- FC Sevilla , scor 1-2 (0-1);Au marcat: Wanderson '56 / Rakitici '4, Munir '90+5.Rennes - Chelsea , scor 1-2 (0-1);Au marcat: Guirassy '85 / Hudson-Odoi '21, Giroud '90+1.Clasament: Chelsea - 10, FC Sevilla - 10 puncte, Krasnodar - 1, Rennes - 1. Chelsea si Sevilla s-au calificat in optimile competitiei.Grupa FBorussia Dortmund - FC Bruges, scor 3-0 (2-0);Au marcat: Haaland '18, '60, Sancho '45.Lazio - Zenit Sankt Petersburg, scor 3-1 (2-1);Au marcat: Immobile '3, '55 (p), Parolo '22 / Dziuba '25.- La gazde, fundasul Stefan Radu a fost rezerva.Clasament: Dortmund - 9, Lazio - 8, FC Bruges - 4, Zenit - 1.Grupa G Dinamo Kiev - FC Barcelona , scor 0-4 (0-0);Au marcat: Sergino Dest '52, Braithwaite '57, '70 (p), Griezmann '90+4.- La gazde, mijlocasul Tudor Baluta a fost rezerva. El a intrat in minutul 83, in locul lui Sepelev.Juventus - Ferencvaros, scor 2-1 (1-1);Au marcat: C. Ronaldo '35, Morata '90+2 / Uzuni '19.- La oaspeti, fundasul Radu Dragusin a fost rezerva.Clasament: Barcelona - 12, Juventus - 9, Dinamo Kiev - 1, Ferencvaros - 1. Barca si Juve s-au calificat in optimi.Grupa HManchester United - Istanbul Basaksehir, scor 4-1 (3-0);Au marcat: Bruno Fernandes '7, '19, Rashford '35 (p), Daniel James '90+2 / Turuc '75.- Meciul a fost arbitrat de o brigada din Romania, cu Ovidiu Hategan la centru.Paris Saint-Germain - RB Leipzig, scor 1-0 (1-0).A marcat: Neymar '11 (p).Clasament: United - 9, PSG - 6, Leipzig - 6, Istanbul - 3.