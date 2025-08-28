Surpriză uluitoare în Anglia: Manchester United, eliminată de Grimsby Town, echipă din Liga a patra!

Mbeumo a trimis în bară și Grimsby s-a calificat FOTO X Lea _EFC

Într-unul dintre cele mai șocante momente ale sezonului, echipa de liga a patra Grimsby Town a produs o senzație istorică, eliminând-o pe Manchester United din Cupa Ligii (Carabao Cup), chiar pe teren propriu, la Blundell Park.

După o partidă electrizantă terminată 2‑2 în timpul regulamentar, s-a recurs la un maraton de lovituri de pedeapsă — încheiat cu 12‑11 pentru Grimsby — succes în urma căruia suporterii gazdelor au invadat terenul în delir.

În timpul regulamentar, Manchester United a fost condusă cu 2-0, după golurile înscrise de Vernam (22) și de Warren (30).

La reluare, Ruben Amorim a reușit să-și readucă echipa în meci, prin golurile marcate de Mbeumo (75) și Maguire (89).

La lovituri de departajare, Grimsby a ratat prima, dar Cunha a ratat penalty-ul care o putea califica pe United. Apoi, la 12-11 pentru gazde, Mbeumo a trimis în bară, iar Grimsby s-a calificat.

Ratarea lui Cunha

