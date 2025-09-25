Fost jucător al echipei Manchester United între 2007 şi 2015, Anderson, care a câştigat Liga Campionilor în 2008, riscă o pedeapsă cu închisoarea în oraşul său natal, Porto Alegre (Brazilia) pentru că nu a plătit pensia alimentară pentru fiul său.

Tribunalul de Familie a decis că va trebui să petreacă 30 de zile în arest dacă nu plăteşte echivalentul a 165.000 de euro, corespunzătoare plăţilor restante până la 28 iulie. Sentinţa, pronunţată pe 3 septembrie, a fost făcută publică abia săptămâna aceasta.

Anderson nu a comentat încă această chestiune.

Sosit la Manchester United în 2007 de la FC Porto pentru 31,5 milioane de euro, a petrecut opt ​​sezoane în Anglia. Sub conducerea lui Sir Alex Ferguson, a câştigat patru titluri în Premier League (2008, 2009, 2011, 2013), precum şi Liga Campionilor în 2008.

