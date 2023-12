Antrenorul lui Manchester United, după eliminarea din Europa: ”Nu am regrete”

Manchester United "trebuie să înveţe" din eşecul din Liga Campionilor, a declarat marţi, după a patra şi ultima înfrângere în faţa lui Bayern Munchen (1-0), antrenorul Erik ten Hag, hotărât să-i "ghideze" pe jucători care, în schimb, "trebuie să-şi asume responsabilitatea".

"Nu, nu privesc înapoi (la campania europeană) cu regret", a declarat antrenorul olandez la TNT Sports. "Ne-am dorit să fim în Liga Campionilor, obiectivul a fost întotdeauna să ne calificăm, dar trebuie să învăţăm din asta", a mai spus el.

"Nu am pierdut astăzi cupele europenei", a spus el, referindu-se la "erorile individuale" făcute în meciurile precedente. "Astăzi am jucat din nou bine, nu meritam să pierdem, dar am pierdut din nou", a afirmat el.

"Ca antrenor, trebuie să îmbunătăţesc echipa, să o fac să progreseze, trebuie să îi îndrum pe jucători, iar ei trebuie să îşi asume responsabilitatea, aşa că trebuie să o facem împreună", a adăugat el.

Pe Old Trafford, Manchester United avea nevoie de puncte pentru a merge mai departe, în Liga Europa, dar echipa lui Erik ten Hag nu a reuşit să învingă un Bayern care nu a fost în cea mai bună formă, şi a părăsit cupele europene. Bavarezii s-au impus la limită şi au câştigat grupa A cu 16 puncte, fără înfrângere. Pe locul secund, şi calificată şi ea în optimile Ligii, a venit FC Copenhaga, învingătoare cu 1-0 în faţa lui Galatasaray.

Ads