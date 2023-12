Premier League: Come-back spectaculos pentru Manchester United în meciul cu revelația Aston Villa

Manchester United era condusă cu 2-0 la pauză, dar echipa lui Erik ten Hag a fost protagonista unei reveniri spectaculoase.

Aston Villa a dominat prima repriză de pe Old Trafford şi a înscris de două ori în numai cinci minute. John McGinn a deschis scorul în minutul 21, iar Leander Dendoncker a făcut 2-0 în minutul 26.

După pauză, United a avut un gol al lui Alexandro Garnacho anulat de VAR, în minutul 48, pentru ofsaid. Totuşi, Garnacho a înscris în minutul 59, după o pasă a lui Rashford. Tot Garnacho va marca golul egalizator, în minutul 71, pentru ca Rasmus Hojlund să îşi treacă numele pe lista marcatorilor în minutul 82, cu golul unei victorii muncite pentru Manchester United.

Echipa lui ten Hag a urcat pe locul 6, cu 31 de puncte, iar Aston Villa rămâne pe poziţia a treia, cu 39 de puncte.

Rasmus Hojlund on scoring his first Premier League goal 🗨

"It’s been a while but I’m happy. I’m the happiest man alive right now. You can see the celebrations right now, we believe right until the end and we showed a lot of character. It’s been a while in the Premier League, so… pic.twitter.com/kYHaEaLy2O