Toate rezultatele din Europa League și cele mai frumoase goluri: ce a făcut Manchester United după umilința trăită cu Liverpool VIDEO

Formaţia Manchester United a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Betis, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Europa.

Tot joi, au obţinut victorii Juventus şi FC Sevilla.

Rezultate din optimi:

Juventus – Freiburg 1-0

A marcat: Di Maria ‘53

Manchester United – Betis 4-1

Au marcat: Rashford ‘6, Antony ’52, Fernandes ’58, Weghorst ’82 / Perez ‘32

FC Sevilla – Fenerbahce 2-0

Au marcat: Jordan ’56, Lamela ‘85

Şahtior Doneţk – Feyenoord 1-1

Au marcat: Rakiţki ’78 / Bullaude ‘87

Bayer Leverkusen – Ferencvaros 2-0

Au marcat: Demirbay ‘9, Tapsoba ‘86

AS Roma – Real Sociedad 2-0

Au marcat: El Shaarawy ’13, Kumbulla ‘87

Sporting Lisabona – Arsenal 2-2

Au marcat: Inacio ’34, Paulinho ’55 / Saliba ’22, Morita ’62 (autogol)

Union Berlin – Union St. Gilloise 3-3

Au marcat: Juranovic ’42, Knoche ’69, Michel ’89 / Boniface ’28, ’72, Vertessen ’58

Meciurile retur se vor disputa la 16 martie.

⚽️ Four top #UEL goals to choose from!

Who are you voting for? 🗳️@Heineken || #UELGOTW