Manchester United câștigă primul meci din Premier League, dar cu o controversă uriașă legată de arbitraj: "A decapitat doi adversari"

Echipa Manchester United a învins formaţia Wolverhampton, scor 1-0, luni, în ultimul meci al primei etape a sezonului din Premier League.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Varane, în minutul 76.

În prelungirile partidei, Onana, portarul lui Manchester United, a avut o intervenție periculoasă în careu, dar VAR-ul a decis că nu trebuie lovitură de la 11 metri.

Piers Morgan, fan Arsenal, a răbufnit pe twitter: "Portarul lui United aproape că decapitează doi jucători de la Wolves - dar decizia arbitrului a fost să avertizeze managerul pentru că a protestat față de neacordarea penalty-ului. Ridicol".

Manchester United ocupă locul cinci în clasament, topul fiind condus de Newcastle, după victoria cu 5-1 în faţa celor de la Aston Villa.

United’s goalkeeper nearly decapitates two Wolves opponents - but the referee’s decision was to book their manager for protesting at the lack of penalty. Ridiculous. pic.twitter.com/H6xwSsZdZ3