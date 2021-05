Fanii lui Manchester United au taiat rotile autocarului lui Liverpool inaintea meciului direct. Ce se intampla cu partida din Premier League VIDEO

The crowds are getting bigger and bigger outside Old Trafford ahead of Manchester United's game against Liverpool #MUNLIV pic.twitter.com/Mx7Ig8ec5Y - Football Daily (@footballdaily) May 13, 2021

Meciul Manchester - Liverpool, amanat initial din cauza intrarii suporterilor pe stadion, este posibil sa nu se joace din nou.Autocarul lui Liverpool a fost blocat in drumul spre stadionul " Old Trafford " si i s-au taiat rotile de catre suporterii rivali ai lui United.Jurgen Klopp si fotbalistii sai asteapta acum un alt autocar pentru a ajunge la meci."Cormoranii" lupta sa prinda ultimul loc care duce in Champions League