Prima reacție a vedetei de la Manchester United după ce românul Drăgușin i-a spart capul

Echipa engleză Tottenham Hotspur a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, gruparea Manchester United, în etapa a 6-a din Premier League.

Tottenham a început excelent meciul de pe Old Trafford şi Brennan Johnson a deschis scorul încă din minutul 3. Echipa lui ten Hag a rămas în zece oameni după eliminarea lui Bruno Fernandes, din minutul 42, iar oaspeţii şi-au mărit avantajul în startul reprizei secunde, când Dejan Kulusevski a înscris. Era minutul 47 şi londonezii conduceau cu 2-0. Tottenham a dat lovitura decisivă în minutul 77, când Dominic Solanke a stabilit scorul final.

Radu Drăguşin a intrat şi el pe teren în minutul 81, înlocuindu-l pe Micky van de Ven, remarcându-se la câteva secunde printr-o intervenție în urma căreia i-a spart capul lui Mason Mount, care a fost înlocuit.

”Sunt bine, a fost doar o zgârietură. Vă mulțumesc pentru toate mesajele!”, a precizat Mount ulterior, pe rețelele sociale, alături de o fotografie în care primește îngrijiri medicale.

În clasament, londonezii se află pe locul 8, cu 10 puncte, iar Manchester United este pe 12, cu 7 puncte.

