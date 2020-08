Capitanul lui Manchester United a ajuns in arest, dupa ce niste albanezi i-ar fi drogat sora. Cat a cheltuit Maguire pe insula bogatilor

Conform lui Anagnostakis, Harry Maguire a ajuns pe insula Mykonos alaturi de logodnica sa, Fern Hawkins, sora lui si mai multi prieteni, conform The Sun.Avocatul a povestit ca sora lui Maguirre ar fi fost injectata in brat de niste albanezi "cu drogul violului", dupa ce ea ar fi refuzat avansarurile barbatilor si a lesinat.De aici a pornit tot scandalul, Maguirre sarind la bataie ca sa-si apere sora.Fotbalistul lui Manchester United risca cinci ani de puscarie, dupa ce a fost acuzat de hartuire, violenta si tentiva de dare de mita.Maguire ar putea insa scapa basma curata din aceasta poveste, dupa ce va plati o amenda uriasa.Capitanul lui Manchester United a cheltuit in doar cateva ore prin barurile din Mykonos peste 70.000 de euro.