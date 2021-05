Veste mare pentru fanii lui Manchester United. Ultimele vesti legate de Cavani

Cavani joaca la Manchester United din octombrie 2020."In acest sezon m-am atasat puternic de club si de tot ce reprezinta. Simt o legatura profunda cu colegii mei si cu staful care lucreaza aici. Ei ma motiveaza in fiecare zi si stiu ca impreuna putem reusi lucruri speciale.Din prima clipa in care am sosit, am simtit ca antrenorul are incredere in mine.Ca jucator, consider ca aceasta incredere imi da oportunitatea perfecta de a juca fotbalul cel mai bun si vreau sa ii multumesc pentru asta. Am fost impresionat de cat de multi suporteri vor ca eu sa raman si voi da totul ca sa ii fac fericiti prin prestatiile mele de pe teren", a declarat Edinson Cavani. Fotbalistul a fost laudat de tehnicianul Ole Gunnar Solskjaer: "Atunci cand Edinson a semnat, am spys ca el va aduce energie, putere si calitatea de lider si s-a dovedit ca nu am gresit.Are o mentalitate de invingator si o atitudine fara echivoc in tot ce face. Este printre ultimii care pleaca de la baza de pregatire si un exemplu pentru tineri prin felul in care abordeaza aceasta profesie in fiecare zi. Mi-am dorit mereu ca el sa ramana".