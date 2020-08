Harry Maguire, condamnat dur in Grecia pentru bataia din insula Mykonos: 21 de luni de inchisoare cu suspendare. Decizia anuntata de capitanul de la Manchester United

Harry Maguire, capitanul formatiei Manchester United , a fost condamnat marti la 21 de luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare pentru agresiune si insulte de catre un tribunal de pe insula Syros, potrivit unei surse judiciare, relateaza AFP.Harry Maguire (27 de ani), capitanul lui Manchester United, a fost arestat in Grecia, dupa o bataie cu cativa turisti englezi in fata unui bar din insula Mykonos, la primele ore ale diminetii de joi, 20 august.Maguire a anuntat ca va contesta condamnarea primita in Grecia. Absent de la proces, fotbalistul englez a fost gasit vinovat pentru "agresiune impotriva reprezentantilor statului", "vatamare corporala", "insulte" si "tentativa de coruptie".