Harry Maguire, dat afara de la nationala Angliei, dupa ce a fost condamnat in Grecia

"Avand in vedere evolutiile situatiei, pot confirma ca l-am scos pe Harry Maguire din echipa Angliei pentru meciurile cu Islanda si Danemarca. (...) Dupa ce am vorbit cu conducerea clubului Manchester United si cu jucatorul, am luat aceasta decizie in interesul tuturor partilor si luand in considerare impactul asupra pregatirilor noastre de saptamana viitoare", a declarat Southgate, in comunicatul al FA.Anglia joaca, la 5 septembrie, in deplasare, cu Islanda si la 8 septembrie, tot in deplasare, cu Danemarca, in Divizia A a Ligii Natiunilor.Maguire, 27 de ani, a fost gasit vinovat dupa incidentul in urma caruia a fost arestat in Insula Mykonos.El a fost gasit vinovat pentru lovituri repetate, tentativa de mita, violenta impotriva unui angajat public si insulte.Maguire a fost condamnat la 21 de luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare.Manchester United a anuntat ca va face apel la aceasta decizie.Potrivit presei, Harry Maguire a ajuns in arest dupa un conflict cu un grup de englezi, pe Insula Mykonos. Fotbalistul ar fi atacat politistii care au intervenit pentru a calma situatia.Harry Maguire se afla in vacanta in Grecia.