Primele reactii dupa scorul soc din Europa League: Manchester United - Roma 6-2

"Nu cred ca suntem deja in finala, dar am facut treaba buna. Am jucat bine, desi cei de la AS Roma au mari calitati. Au marcat din doua ocazii avute. Dar eu sunt foarte multumit de jucatorii mei, mai ales ca am facut o a doua repriza foarte buna. Am concretizat majoritatea ocaziilor avute si sunt foarte multumit", a declarat Solskjaer.La randul sau, antrenorul echipei AS Roma, Paulo Fonseca, a afirmat ca esecul este usturator: "Este greu sa vorbeste despre acest blackout, am venit dupa pauza fara agresivitate si am gresit mult. Dupa golul trei marcat de ei, nu am mai avut forta mentala de a reactiona. Eu sunt singurul responsabil atunci cand e vorba de un esec. Vom vedea daca voi mai ramane la Roma".Formatia Manchester United a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-2, echipa AS Roma, intr-un meci din prima mansa a semifinalelor Ligii Europa, in care a revenit de la 1-2.Au marcat: Fernandes '9, '71 (penalti), Cavani '48, '64, Pogba '75, Greenwood '86 / Pellegrini '15 (penalti), Dzeko '34