Michael O'Neill, antrenorul echipei Stoke City, testat pozitiv cu Sars-CoV-2. Meciul amical cu Manchester United, anulat

Un meci amical prevazut intre Stoke si Manchester United a fost anulat, marti, la scurt timp dupa aflarea rezultatului testului. Stoke ajunsese la baza de pregatire Carrington a lui United si jucatorii se aflau in cladirea academiei cand au aflat vestea.O'Neill, 50 de ani, a fost negativ la precedentele cinci serii de testare.Stoke a precizat ca fostul selectioner al Irlandei de Nord va urma acum indicatiile medicilor si va avea o perioada de izolare.Clubul a confirmat, de asemenea, marti, ca O'Neill va fi in contact virtual cu jucatorii si cu staff-ul sau. Antrenorul secund Billy McKinlay se va ocupa de antrenamente, pentru a pregati meciul cu Reading, din 20 iunie, primul dupa intreruperea competitiei cauzata de pandemia de coronavirus.Stoke City se afla pe locul 17 in clasament , cu trei puncte deasupra zonei de retrogradare.