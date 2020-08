Reactii dupa Manchester United - Sevilla 1-2: 'Este dezamagitor, dar nu suntem devastati"

"Avem o echipa tanara. Avem in medie trei ani mai putin decat ei si cred ca s-a vazut asta in unele momente. Acest grup de jucatori va trebui sa invete si sa obtina o anumita consistenta in joc. Cand am avut mingea la picior, am presat si ne-am creat ocazii de contraatac, am fost stralucitori pe alocuri.Portarul lor a facut un meci fantastic. Este dezamagitor ca nu am mai marcat, deoarece stim ca avem jucatori care au aceasta calitate. Rezultatul este foarte dezamagitor.Nu suntem devastati, dar este unul dintre acele lucruri dificil de digerat, deoarece simti ca ai jucat fantastic uneori, ti-ai creat ocazii si pur si simplu nu ai reusit sa marchezi golurile care, asa am simtit eu, erau meritate. In diferite perioade ale jocului, cred ca am fost excelenti. Am fost la conducere lungi perioade de timp, atat in prima, cat si in a doua repriza, in special la inceputul ambelor reprize. Ne-am creat sanse si ar fi trebuit sa marcam, dar nu pot da vina pe baieti", a declarat Solskjaer, potrivit presei engleze.United a jucat trei semifinale in acest sezon, Liga Europa, Cupa Ligii si Cupa Angliei, si le-a pierdut pe toate. FC Sevilla s-a calificat pentru a sasea oara in finala Ligii Europa, dupa ce a invins, duminica, la Koln, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia Manchester United, in semifinale. Echipa andaluza a castigat precedentele cinci finale ale Ligii Europa/Cupei UEFA in care a evoluat, in sezoanele 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16.Au marcat: Bruno Fernandes '9 (p) / Suso '26, De Jong '78.In cealalta semifinala se vor intalni, luni, de la ora 22.00, la Dusseldorf, echipele Inter Milano si Sahtior Donetk